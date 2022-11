Migranti | il dramma di Youssuf | ' Mi sono tuffato in mare perché stavo impazzendo'

Il migrante che era sulla Geo Barents, informa Medici senza frontiere, sta rifiutando cibo ed acqua. Viene dalla Siria. 'Voglio trovare un posto dove le mie figlie possano sentirsi libere dalla paura ...Non avevamo conosciuto la crisi finanziaria e quella dell'accoglienza die rifugiati. ... E la nostra società, pur con le tante difficoltà di allora, non viveva ilcrescente delle ...Il piano Piantedosi sull’immigrazione è inattuabile senza accordi internazionali, e “dimentica” che i migranti sono persone, non numeri ...Il Papa non riesce a spegnere il fuoco delle polemiche sulla “crisi disumanitaria” riesplosa sul fronte dei migranti.