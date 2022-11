Lotta ai tumori | si chiude a Genova la ' Carovana della prevenzione'

Si è chiusa a Genova la 'Carovana della Prevenzione' di Komen Italia, promossa anche quest'anno da Autostrade per l'Italia, da anni impegnata nellaaidel seno. Dopo le tappe di Roma e di Napoli, il Programma Nazionale Itinerante di tutela della Salute Femminile, avviato nel 2017 in collaborazione con Fondazione Policlinico ...Si è chiusa a Genova la 'Carovana della Prevenzione' di Komen Italia, promossa anche quest'anno da Autostrade per l'Italia, da anni impegnata nellaaidel seno. Dopo le tappe di Roma e di Napoli, il Programma Nazionale Itinerante di tutela della Salute Femminile, avviato nel 2017 in collaborazione con Fondazione Policlinico ...(Adnkronos) – Cioccolato alleato della ricerca contro i tumori. Sabato 12 novembre tornano in 1.800 piazze i ‘cioccolatini della ricerca’, distribuiti dai volontari Airc (Associazione italiana per la ...(Adnkronos) - Si è chiusa a Genova la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, promossa anche quest’anno da Autostrade per l’Italia, da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno. Dopo le ...