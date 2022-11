Il governo Meloni e la posta in gioco sulla giustizia

Sky Tg24

Per i quali ilsta ragionando sull'estensione della flat tax - con aliquota fissa al 15% - per i redditi fino a 85mila o 90mila euro . La flat tax, però - avverte Altomonte - " fa un ...Il piano sulle rinnovabili delAnche con rigassificatori , stoccaggi e fornitori esteri, però, l'Italia deve puntare a essere il più indipendente possibile . Negli ultimi mesi, con il ... Governo Meloni, news. Governo al lavoro su manovra, domani incontro con i sindacati. LIVE Fisco: il governo Meloni pensa a cartelle esattoriali scontate e flat tax per chi guadagna fino a 85 mila euro. Ecco tutte le nuove misure al vaglio dell’esecutivo Il governo lavora alla legge di ...«Entro 10 giorni la manovra di bilancio sarà in Parlamento». Lo assicura il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini anche se il testo dovrà prima essere approvato in Consiglio dei… L ...