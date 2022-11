Highlights e gol Rayo Vallecano-Real Madrid 3-2 | Liga 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per la tredicesima giornata della. Partita clamorosa da parte della squadra di Vallecas, che nel derby contro i blancos infligge una clamorosa quanto meritata sconfitta ai ragazzi di Ancelotti, che devono anche perdere la leadership del campionato spagnolo. In gol Comesana ad aprirla, Modric (rigore) e Militao a ribaltarla, ma poi Garcia e Trejo (rigore) riportano la vittoria dalle parti dei padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Sky Sport

Il video con glie idi Juventus - Inter 1 - 1, match valido per la Primavera 1 2022/2023 . Le formazioni U19 danno vita a un altro derby d'Italia a un giorno di distanza da quello dei grandi, finisce ...Le pagelle edi Juventus - Inter, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2022/2023: Kostic ... nessuno nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa Assist: Kostic (2)vittoria: ... Chelsea-Arsenal 0-1, gol e highlights: basta Gabriel, Gunners ancora primi Con la vittoria sul Genoa per 2-1 al Granillo, la Reggina aggancia proprio i rossoblu al secondo posto in classifica (-5 dal Frosinone) al termine di una gara bella e vibrante. Parte meglio il Genoa m ...La squadra di Filippo Inzaghi ottiene un successo importantissimo nel posticipo della 12^ giornata di Serie B. La Reggina vince 2-1 e aggancia a 22 il Genoa al secondo posto in classifica. I calabresi ...