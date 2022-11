Guida Michelin Italia 2023 | i ristoranti stellati regione per regione - Cronaca - quotidiano net

Assegnate le nuove stelle: tutti i premiati. Rivivi la cerimonia in streaming. Cannavacciuolo prende la terza ...... e altre 18 nuove insegne della ristorazione selezionate dalla"rossa" diItalia 2023 per l'impegno nella sostenibilità. Introdotto nel 2020 questo riconoscimento green, come precisato ...Presentata nel pomeriggio di martedì 8 novembre la nuova Guida Michelin Italia 2023: un appuntamento che è ormai atteso non solo da ristoratori e addetti ai lavori, ma anche da milioni di appassionati ...Il ristorante Villa Crespi dello chef Antonino Cannavacciuolo riceverà la terza stella nell’edizione 2023 della Guida Michelin.