Francesco | scomparso a 51 anni | trovato in fondo a un burrone nella sua auto Giallo in Toscana

Un uomo di 51 anni, Francesco Ciabattari, è stato trovato morto in una scarpata a Trebbio di Pescaglia (Lucca) dove è precipitato per oltre 110 metri con la propria auto, una Fiat Punto. L'uomo viveva a Pescaglia e i carabinieri lo stavano cercando da giorni.