F1 | i precedenti della Ferrari a Interlagos Le Rosse cercano la vittoria della doppia cifra a Sao Paulo

(Di martedì 8 novembre 2022) Il 13 novembre la pista disarà teatro del penultimo atto del Mondiale di Formula Uno 2022. Assisteremo alla seconda edizione del Gran Premio di San Paolo, nuovo nome di quello che, fino al 2019, era il Gran Premio del Brasile. I politici locali non hanno però gradito l’appoggio dato dal governo centrale al tentativo di Rio de Janeiro di appropriarsi dell’evento grazie alla costruzione di un nuovo autodromo, il cui progetto è però naufragato. I paulisti se la sono legata al dito e hanno deciso di cambiare denominazione al GP, per sottolineare viepiù il luogo dove viene disputato. Dunque, a scanso di equivoci, ripercorreremo solo quanto accaduto nel corso del tempo a, che per la verità ha organizzato ben 38 dei 48 Gran Premi iridati andati in scena in Brasile. L’autodromo di San Paolo ha sovente detto bene alla ...