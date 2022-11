Ex Gkn | tensione fra società e lavoratori La Regione invita al confronto | il sindaco di Sesto Fiorentino si reca nello stabilimento

Altadavanti ai cancelli dell'azienda a Campi Bisenzio. Tutte le news minuto per ...... una piattaforma voluta dal collettivo di fabbrica delladi Firenze e dal Movimento disoccupati ... Durante il corteo c'è stato qualche momento di: petardi e bengala sono stati lanciati ...Dopo mesi di trattative la situazione resta ndi stallo. Le istituzioni invitano al confronto e sostengono gli operai ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...