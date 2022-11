Egitto | l’attivista Alaa Abdel Fattah inizia lo sciopero della sete dopo 200 giorni senza cibo Onu e Germania | “Il Cairo lo rilasci”

(Di martedì 8 novembre 2022) Mentre il pianeta si interroga sul suo futuro, con i Paesi riuniti a Sharm el-Sheik per la COP27, nella prigione di Wadi al-Natrunegiziano, si sta lentamente spegnendo. Domenica,oltre 200difame,hato anche lo, mettendo a serio e immediato rischio la sua vita. Si parla di temi decisivi per il pianeta ma essendo l’evento ospitato innon si possono tralasciare i diritti umani. I vertici delle Nazioni Unite il loro passo sulla questione specifica lo hanno fatto: “Chiediamo ilo immediato di ...

Il caso di Alaa Abdel Fattah,socialista in sciopero ... "Cop27 e diritti umani nell'di Al Sisi. Intervista a ...'intervista è stata registrata martedì 8 novembre 2022 alle ore 13:10. ...Io stessa non sono inper diversi motivi ma soprattutto per lasciare spazio e più possibilità di accedere a chi oggi stesso sta soccombendo alla crisi climatica'. Cosìper'...