Cremonese | Carnesecchi | 'Lavoriamo bene | bravi i miei compagni Ma niente presunzione'

Commenta per primo- Milan: 0 - 07 : Nel primo tempo fa due mezzi miracoli. Il numero uno grigiorosso è sempre una garanzia e uno dei migliori in campo in una serata difficilissima, ma da cui la ...Commenta per primo Il portiere dellaMarcoh parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Milan: 'Partita di sofferenza quella di questa sera, ma anche di passione e di forza: abbiamo fatto qualcosa di grandioso ...22:37 95' Triplice fischio allo Zini: Cremonese e Milan pareggiano per 0-0 Il Milan non brilla: la squadra, poco incisiva in avanti, sbatte contro il muro grigiorosso 22:30 90' Sei minuti di recupero ...Brutta prestazione del Milan, forse alla pari di quella contro il Sassuolo. I rossoneri creano qualcosa nel primo tempo per poi spegnersi totalmente nel secondo tempo. I cambi non aiutato Pioli, ma lo ...