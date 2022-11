Covid | competizione fra Cerberus e Centaurus può causare nuove ondate | lo studio

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Le variantipossono entrare innei prossimi mesi. E’ quanto emerge da una ricerca dell’università dell’Insubria sull’evoluzione di Sars-CoV-2, pubblicata sull’European Journal of Internal Medicine. I ricercatori hanno confrontatocon Omicron 5 (Ba.5), variante che ha provocato una anomala ondata estiva nel nostro Paese. E hanno dimostrato che(Ba.2.75) è ancora la variante con più alta capacità di legarsi alle nostre cellule (ben 57 volte di più rispetto a Omicron 5) e pertanto con più alta potenziale diffusività;, invece, ha capacità di legame con le cellule non dissimili da quelle ...

...una maggiore capacità di sfuggire agli anticorpi prodotti dal nostro organismo " commenta Fabio Angeli " e ciò non esclude che nei prossimi mesi si possa assistere ad una sorta ditra ...Un nuovo apporto dell'Università degli Studi dell'Insubria nel mutato scenario pandemico in Italia: una analisi sulla evoluzione delle varianti del virus SARS - CoV - 2 coordinata dal professor Fabio ...Un nuovo apporto dell’Università degli Studi dell’Insubria nel mutato scenario pandemico in Italia: una analisi sulla evoluzione delle varianti del virus SARS-CoV-2 coordinata dal professor Fabio Ange ...(Adnkronos) - Le varianti Cerberus e Centaurus possono entrare in competizione e causare nuove ondate Covid nei prossimi mesi. E' quanto emerge da una ricerca dell'università dell'Insubria sull'evoluz ...