Bullismo a scuola | provvedimenti severi per bulli e spettatori inermi

Leggi su zon

(Di martedì 8 novembre 2022) Arriva dalla provincia Pavia l’ennesimo episodio diche si sviluppa all’interno di un istituto scolastico. Uno studente, infatti, durante il cambio dell’ora, al ritorno in aula dopo un’attività in laboratorio, ha subito un’aggressione. Gli artefici, peraltro, non si sono fermati alla sola violenza fisica, accompagnando quest’ultima con offese di natura sessuale. L’aggressione è durata circa una ventina di secondi, fin quando alcuni compagni sono riusciti a dividerli aiutati da professori accorsi anche dalle aule vicine. Non tutti gli alunni che assistevano alla scena, però, sono intervenuti per sedare gli animi. E per questo nel mirino della preside, intenta a prenderemolto seri, ci sono anche loro. Il dirigente scolastico ha infatti intenzione di agire con una punizione esemplare. I...