Arsenal | 4 rinnovi per aprire un nuovo ciclo

La punta exe Chelsea è già in scadenza, ma si stanno limando i dettagli per rinnovarlo di un ulteriore stagione. Per il difensore, arrivato a Milano senza grandi speranze, ora si aprono le ...E' l', infatti, ad essere in vantaggio sulla concorrenza per mettere le mani sul centrocampista belga.Il Milan valuta già i prossimi colpi di calciomercato, molto dipenderà da Leao: l’addio del portoghese porta due rinforzi di spessore.Con i campionati pronti a fermarsi per il mondiale, le società possono iniziare a programmare il calciomercato ...