Vedere e Cancellare il registro attività di Facebook

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 7 novembre 2022) Chi pensa che stando fuori dasia salvo dalla raccolta di dati non deve illudersi: lediinfatti non si svolgono soltanto all'interno della sua applicazione o del suo sito web, ma sono anche in ogni altro sito, se questo ha un pulsante "Mi Piace" interattivo o dentro il quale è presente un codice di monitoraggio che funziona solo per raccogliere dati statistici dei visitatori. In sostanza, dopo aver eseguito il login a, ogni sito web che si visita e che ha un collegamento con la raccolta dati di, può sapere chi siamo e quali siti ci piace visitare. A quel puntopotrà far visualizzare tutti i nostri dati di navigazione per confezionare la pubblicità su misura. Dopo anni di polemiche sulla privacypermette ...