Agenzia ANSA

a Kiev l'erogazione di corrente elettrica sarà sottoposta a blackout d'emergenza più lunghi del previsto, per far fronte alla crisi energetica causata dai raid russi sulle infrastrutture ...... ha annunciato attraverso i social che, lunedì 7 novembre, ricorrerà al Tar del Lazio contro ... Sulla guerra in, infine, Papa Francesco ha precisato che la violenza non è propria del ... Ucraina: domani a Kiev blackout d'emergenza più lunghi - Europa Domani a Kiev l'erogazione di corrente elettrica sarà sottoposta a blackout d'emergenza più lunghi del previsto, per far fronte alla crisi energetica causata dai raid russi sulle infrastrutture ucrain ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...