Tutto per mio figlio | quante puntate | durata e quando finisce il film su Rai 1

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022)sono previste perper mio? Ilva in onda su Rai 1 oggi, 7 novembre 2022, alle ore 21.25. Essendo un, va in onda solo oggi. Non si tratta quindi di una fiction, ma di unper la tv molto appassionante e commovente, con protagonista Giuseppe Zeno. Appuntamento dunque per stasera in prima serata e prima visione su Rai 1.Quanto dura () ilper mio? Ilinizia alle 21.25 ealle 23.15. Dura quindi poco meno di due ore, pubblicità inclusa. Vediamo insieme la trama.per mio: trama Raffaele Acampora è un uomo come tanti. Ha una ...