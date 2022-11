Sulla gestione dei migranti insorgono le opposizioni

Leggi su agi

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - "Si sono coniugate umanità e fermezza". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, difende le scelte del governo, che ha autorizzato lo 'sbarco selettivo' a Catania di donne, bambini e adulti in condizioni di salute non buone, mentre altri 35salvati in mare sono stati fatti rimanere a bordo della nave Humanity. Una linea condivisa dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Siamo saliti#Humanity1, in porto sta attraccando la #GeoBarents (in foto). Il Governo ha già violato diritti e umanità con la selezione arbitraria dei naufraghi. A bordo stanno bene ma c'è comprensibile tensione. Restano 35 richiedi asilo, hanno diritto a scendere. pic.twitter.com/NqiDx9yHXF — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) November 6, 2022 Che hanno autorizzato la medesima procedura per ...