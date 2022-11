Short Track | Coppa del Mondo Salt Lake City 2022 | la staffetta femminile si conferma sul podio Per Valcepina e Confortola due finali B

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Da Montreal ail copione si ripete. Come nella tappa d’esordio didelin Canada, l’Italia conquista due podi anche negli Stati Uniti d’America e sempre nelle stesse gare. Prima il terzo posto di Pietro Sighel nei 500 metri e poi quello della giovanissima, che coglie un altro risultato di prestigio in un inizio di stagione veramente eccellente. Il quartetto composto da Elisa, Arianna Sighel, Ariannae Gloria Ioriatti ha concluso al terzo posto, cogliendo ilanche con un pizzico di fortuna, visto che la favoritissima Olanda è caduta quando era in lotta per la prima posizione con la Corea del Sud. Le asiatiche hanno poi regolato in volata un Canada ...