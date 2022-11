Serie B | Reggina-Genoa | le formazioni ufficiali Coda sfida Menez

TUTTO mercato WEB

E l'ultima sfida tra le due squadre, che risale a 13 anni fa, si è giocata infatti inA. Non ... La, dopo le due sconfitte di fila, ha pareggiato a Cagliari, altra superfavorita, almeno ...Le formazioni ufficiali di- Genoa, match della dodicesima giornata diB 2022/2023. Ecco le scelte di formazione di Filippo Inzaghi e Alexander Blessin. La seconda forza della classifica fa visita alla quinta ... Serie B, 12^ giornata del campionato: stasera Reggina-Genoa. I risultati e la classifica Le formazioni ufficiali di Reggina-Genoa, posticipo che chiuderà la 12a giornata di Serie B, in campo alle 20.30 al 'Granillo': REGGINA (4-3-3): Ravaglia;.Reggina-Genoa, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento e a, fine gara, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti Notte di stelle. Al ...