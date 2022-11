Serie A | le probabili formazioni | Juve con il dubbio Di Maria | ballottaggio in attacco per Inzaghi

Goal.com

Commenta per primo Tra le partite della 13a giornata diA c'è Lazio - Monza , gara in programma giovedì alle 20.45 e in diretta su Sky e Dazn. LE ...FORMAZIONI Lazio (4 - 3 - 3) : ...1 Tra le partite della 13a giornata diA c'è Inter - Bologna , gara in programma mercoledì alle 20.45 e in diretta su Dazn. LE ULTIME ...FORMAZIONI Inter (3 - 5 - 2) : Onana; Skriniar, ... Probabili formazioni Serie A: 14ª giornata Non c’è tempo di rifiatare e di girarsi intorno, ed ecco che siamo vicini già alla 14^ giornata di Serie A. I tre anticipi del martedì vedranno scontri in palio importanti con la capolista Napoli che ...Gli incroci tra Spezia e Udinese, negli ultimi anni, hanno sempre coinciso con un momento storico per le Aquile, che hanno conquistato contro friulani la prima vittoria della propria storia in Serie A ...