Scontri Catanzaro-Crotone | il Sindaco Fiorita | “Punizione sia esemplare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Chi ha macchiato una bella giornata di sport con comportamenti incivili e inaccettabili non può e non deve avere accesso agli stadi e deve ricevere una“. Lo ha scritto ildiNicola, in un post su facebook, all’indomani degli incidenti del derby di Lega Pro di calcio tra. Secondo“la violenza, da qualsiasi parte provenga, deve essere respinta e condannata. Ci penserà la magistratura, sulla base degli elementi raccolti dalla polizia, a individuare i responsabili dei deprecabili episodi avvenuti all’esterno dello stadio. Mi spiace molto che l’appello che io e ilVoce avevamo lanciato alla vigilia, non sia stato raccolto da tutti”. E ancora: “Basta una ...