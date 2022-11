Quattordicesima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

SPORTFACE.IT

Queste le principali designazione per ladi Serie A in programma martedì, mercoledì e giovedì, ultimo turno prima della pausa per il Mondiale di Qatar 2022.Per ladi Serie A il Napoli affronterà l'Empoli al Maradona, ed è arrivata la designazione arbitrale per il match di martedì alle ore 18.30. Arbitri di Napoli - Empoli Arbitro: ... Serie A 2022/2023, quattordicesima giornata: le probabili formazioni Senza Theo Hernandez e Giroud il Milan affronta la Cremonese nella penultima gara del 2022. «Non dobbiamo farci condizionare dagli episodi. Loro sono motivatissimi e molto determinati. Ho ...Queste le principali designazione per la quattordicesima giornata di Serie A in programma martedì, mercoledì e giovedì, ultimo turno prima della pausa per il Mondiale di Qatar 2022. Marco Piccinini ...