Modelli di svolta - Anno 2007 | la Fiat 500 ritorna e stupisce anche per la cura costruttiva

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non è mai semplice ripensare un'auto iconica. Rifarla, tanti anni dopo. Perché, in questi casi, è più facile sbagliare che azzeccarci. Ovvio, eccezioni escluse. E, infatti, quando, il 4 luglio, esattamente mezzo secolo dopo l'esordio del modello originale, viene svelato il remake della500, in pochi hqualcosa da ridire. Certo, nel frattempo, tutto è cambiato, l'Italia, così come il cinquino. Che ora ha guadagnato centimetri (3,55 metri di lunghezza contro i 2,94 della numero uno), una veste chic e tecnologie moderne. Resta il richiamo estetico fortissimo alla prima serie, che gioca sul fattore nostalgia. Ma se la compri, non ti senti "vecchio": la 500, infatti, è giovane e moderna. L'effetto trendy della nuova carrozzeria è palese, dopo anni molto bui per l'immagine del marchio, grida di nuovo l'orgoglio di essere ...