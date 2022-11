Mimi Parker | addio alla cantante e batterista dei Low

(Di lunedì 7 novembre 2022)era nata nel 1967 e aveva fondato la band nel 1993 a Duluth , nel Minnesota, cittadina nota anche per essere il Paese natale di Bob Dylan. Il terzetto iniziale, composto de da ...

Leggi anche Aaron Carter è morto a 34 anni È mortadei Low: aveva 55 anni Per il tributo a Carter è stata scelta quella canzone, ha poi spiegato Kevin Richardson, perché parla di famiglia.era nata nel 1967 e aveva fondato la band nel 1993 a Duluth , nel Minnesota, cittadina nota anche per essere il Paese natale di Bob Dylan. Il terzetto iniziale, composto dallae da ...La musicista fondatrice del gruppo rock americano aveva 56 anni e dal 2020 combatteva contro un cancro alle ovaie ...A dare l'annuncio il marito su Twitter: «L'amore è davvero la cosa più importante» Mimi Parker, voce dei Low, è morta in seguito a una battaglia contro un cancro ovarico. Suo marito, il frontman dei L ...