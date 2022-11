Maratona di New York | Meucci | “Contento dell’ottavo posto | non era facile”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Danieleè ottavo nella 51esima edizione delladi New, con il tempo di 2h13:29 al termine di una gara sempre nei primi dieci. Al traguardo, l’ingegnere pisano perde una posizione proprio nelle ultime battute, raggiunto e superato dal campione uscente Albert Korir, che precede l’azzurro di soli due secondi. Alla terza volta della carriera nella 42 km della Grande Mela, il portacolori dell’Esercito trova il miglior piazzamento, dopo il decimodel 2013 e l’esperienza del 2018, quando arrivò 51esimo senza velleità agonistiche. Un’ottima chiusura di stagione per, nel 2022 in cui ha finalmente sfondato il muro delle 2h10 a Siviglia in febbraio (2h09:25) prima di finire tredicesimo agli Europei di Monaco (2h14:22). La gara è vissuta sul clamoroso ritmo dettato dal brasiliano ...

