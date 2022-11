Lazio | in Conference sarà sfida al Cluj | la vecchia conoscenza Petrescu e la promessa Petrila | torna Scuffet

Commenta per primo Sarà il Cluj l'avversaria dellanel play - off diLeague . Andata il 16 febbraio, a Roma, ritorno il 23, in Romania. Non è il primo incrocio tra i rumeni e i biancocelesti, che si sono già sfidati nella fase a ...Punti chiave 14:14 Fiorentina contro il Braga 14:12contro il Cluj 13:15 La Roma pesca il Salisburgo 13:11 La Juve trova il Nantes 12:18 L'Inter pesca il Porto 12:16 Per il Napoli c'è l'Eintracht 12:15 Milan contro il Tottenham 11:16 Come ...Dopo Champions ed Europa League, si sono chiusi anche i sorteggi relativi ai playoff di Conference League. La Fiorentina il 16 e il 23 febbraio sfiderà per i sedicesimi del torneo i portoghesi… Leggi ...In Conference ci sono Lazio e Fiorentina: agli spareggi i biancocelesti trovano i romeni del Cluj allenati da Dan Petrescu (ex Foggia e Genoa), i viola i portoghesi del Braga (quarti nell’ultima ...