Lazio | cori semiti in curva nord | la procura apre un’indagine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ledella FIGC ha aperto un fascicolo contro ladellaper una serie diantiDurante il derby della capitale dalla, che ospitava i tifosi della, sono partiti deianti. Per questo motivo ladella FIGC ha aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda. Iuditi sono stati giallorosso ebreo e, più volte: In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff… . L'articolo proviene da Calcio News 24.

... occupata dagli ultrà della. Iuditi sono stati 'giallorosso ebreo' e, più volte: 'In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff...'. Cataldi si è preso la: 'Il ...Laprende le distanze daiantisemiti intonati da alcuni tifosi della Curva Nord in occasione del derby Roma -0 - 1 . La società biancoceleste, come si apprende da un comunicato ...La Procura FIGC ha aperto un fascicolo sui fatti del derby Durante e dopo il derby di ieri sono stati uditi cori antisemiti provenire dalla Curva Nord. Al termine della gara inoltre la Lazio è andata ...Vergogna al derby, ancora cori antisemiti dalla Curva Nord. Non solo, al termine della sfida ci sono anche i giocatori biancocelesti, che ballano e cantano al ritmo: “In sinagoga ...