Fuori da San Siro è un’altra Inter | i numeri in trasferta

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 novembre 2022) La squadra di Inzaghi inha preso 16 gol, superando così anche lo Spezia. Un dato di certo poco confortante per i nerazzurri Esiste una Sane unaSan: se in casa la squadra di Inzaghi è un carro armato, infanno paura: 16 gol subiti e la sensazione che la squadra senta la mancanza dei suoi tifosi. Milan SkriniarPrima delladi ieri sera a Torino, Inzaghi ha dichiarato: “Dobbiamo migliorare il rendimento difensivo”, ma alle parole non sono corrisposti i fatti. La squadra è sembrata poco lucida in momenti chiave della partita — Barella non fa fallo su Kostic per paura di essere sostituito in caso di ammonizione? — e assenze dell’ultimo minuto (Bastoni out per ...