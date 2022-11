Fisco | in arrivo la mini Flat Tax per le partite Iva | cos’è

Il Sole 24 ORE

'È inl'ingorgo fiscale di novembre che per l'erario è da sempre il mese più 'gratificante' dell'anno. Dalle scadenze del 16 e del 30 novembre prossimi, infatti, ilincasserà ben 69 miliardi di ...Ilha preso in esame quindi i dati contenuti nella dichiarazione IVA 2020 , incrociandoli con ... Partite IVA, lettere di compliance in: avvisi nel Cassetto Fiscale su fatture, ... Fisco, redditi oltre 60mila euro In arrivo un taglio degli sconti. Mini flat tax per le partite Iva Fisco: la parola d'ordine del governo Meloni sarà la Flat Tax in forma mini, che va verso un regime agevolato per le partite Iva."Per ora la Melonieconomics non c’è e forse non ci potrà essere, perché la destra italiana in economia non è una, ma trina..." ...