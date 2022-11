Filippo Bologni | tutto sul bellissimo fidanzato di Gessica Notaro!

(Di lunedì 7 novembre 2022)è ildiNotaro, la nota attivista contro la violenza di genere che è rimasta sfregiata in volto dall’acido nel 2017 per mano dell’ex compagno. Il 6 novembre 2022le ha fatto la proposta di matrimonio nel contesto della Fiercavalli di Verona, pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines...

Gessica Notaro si sposa: la proposta di matrimonio a FieraCavalli dal fantinoÈ arrivata la fatidica domanda anche per Gessica Notaro, la 32enne riminese diventata nota alla cronaca per il drammatico episodio di cui fu protagonista nel 2017, quando l'ex ...non solo ha trovato il suo principe azzurro, ma presto convolerà a nozze. Nelle scorse ore il s ei volte campione italiano nel salto ad ostacoliha chiesto la mano all'ex Miss Romagna. La loro storia d'amore è nata nell'ambito dell 'equitazione e pertanto, il momento della fatidica proposta non poteva che essere fatto in un ...A pochi minuti di distanza dall’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, ossia l’unica tappa italiana della grande Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, il cavaliere Filippo ...Filippo Bologni ha chiesto la mano dell'ex Miss Romagna in un modo plateale che ha lasciato tutti senza parole ...