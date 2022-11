Eicma | domani l’inaugurazione a Fiera Milano Rho

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Si terrà, martedì 8 novembre,della 79ª Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma aRho fino a domenica 13. Il taglio del nastro sarà preceduto da un talk show inaugurale aperto alla stampa condotto dalla giornalista Federica Masolin, al quale parteciperanno Pietro Meda, presidente di, Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco die Roberto Luongo, direttore generale di Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). Media partner dell’edizione numero 79 che ...

Adnkronos

