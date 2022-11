Caro bollette e fotovoltaico | stavolta mi tocca dare completamente ragione a Vittorio Feltri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022)ha raccontato in un recente articolo come è riuscito ad azzerare, o quasi, la sua bolletta energetica installando un impiantodomestico. Devo dire che mi trovo di rado d’accordo conma, in questo caso, gli devoha ricevuto qualche critica per aver detto di aver pagato 500 euro di bolletta elettrica nel bimestre di Giugno-Luglio di quest’anno. Anche tenendo conto dei recenti aumenti di prezzo, per aver bisogno di tutta quell’elettricità bisogna vivere in un castello o qualcosa del genere. Ma non è quello il punto: la discussione è sul fatto che, invece di installare un impianto, si può spendere meno risparmiando e diventando più efficienti. A parte ...