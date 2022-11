Calciomercato Juventus | un top club di Premier League piomba su Vlahovic!

Calciomercato.com

Una prova non particolarmente brillante quella proposta dallanei primi quarantacinque minuti. La squadra di Allegri però ha comunque avuto il merito di non disunirsi e di dare vita ad una ...Sensi salterà così, oltre alla Lazio, anche le sfide contro Inter ein Coppa Italia. Un'altra pesantissima tegola per il centrocampista e per il Monza di ... Calciomercato Juve, comunicazione arrivata da Fagioli sul mercato Calcio in Pillole cresce e non intende fermarsi ... Nell’Inter, dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, dentro i due esterni di difesa. Dovrebbe toccare ancora a Dimarco e Dumfries, anche se ...Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - Gli arbitri della 14/a giornata di Serie A, in programma mercoledì 9 novembre: Napoli-Empoli (martedì 8, ore 18.30): Pairetto; Spezia-Udinese (martedì 8, ore ...