Borsa | Hong Kong poco mossa | apre a - 0 | 16%

Agenzia ANSA

LadiKong apre la seduta poco mossa, al ritorno agli scambi dopo il rialzo di oltre il 5% registrato venerdì sulle speculazioni in Cina di un possibile allentamento delle misure anti - Covid: ...Una visita che avviene quando rimbalzano nuove voci su un possibile allentamento della politica 'zero Covid ' da parte di Xi Jinping, voci che hanno scatenato un rialzo alladiKong, per ... Borsa: Hong Kong vola, a +7,65% - Ultima Ora La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco mossa, al ritorno agli scambi dopo il rialzo di oltre il 5% registrato venerdì sulle speculazioni in Cina di un possibile allentamento delle misure anti-Covid ...Clamorosa inversione a “U” di Hong Kong (+8%) - Listini Usa in ribasso dopo la Fed e in vista del voto di midterm ...