Sarri colpito da una ciabatta nella rissa del derby | cos' è successo

(Di domenica 6 novembre 2022) ROMA - Una settimana movimentata per Maurizio, trasformatosi nelle ultime partite in una sorta di ' bersaglio '. Dopo i lanci di buste di urina durante il match di Europa League perso dalla ...

Sport Fanpage

ROMA - Una settimana movimentata per Maurizio, trasformatosi nelle ultime partite in una sorta di ' bersaglio '. Dopo i lanci di buste di ... il tecnico biancoceleste è stato inveceda ...Agli uomini diè bastato un gol nel primo tempo di Felipe Anderson: il brasiliano hasu clamorosa disattenzione di Ibanez, che ha perso il pallone su pressione di Pedro, che ha poi ... Sarri colpito da una ciabatta durante la rissa nel derby Roma-Lazio: chi l'ha lanciata Curioso episodio durante la maxi mischia davanti alla panchina della Lazio, nata da un contatto tra Radu e Rui Patricio nel finale del match vinto dai biancocelesti contro la Roma ...Il derby 179 va alla Lazio grazie a un gol di Felipe Anderson generato da un’indecisione di Ibanez in area. I biancocelesti sorpassano la Roma in classifica e si portano a ...