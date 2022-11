Roma | l'ex Fonseca | 'Io più vicino a Sarri che a Mourinho'

E' il giorno del derby oggi ae da tempo la capitale è in fibrillazione. Sa bene cosa significa per la città la stracittadina un allenatore come Paulo, che oggi è il tecnico del Lille ma che è stato seduto sulla ...L'ex allenatore giallorosso Pauloha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Il tecnico portoghese ha parlato dellae del derby contro la Lazio. Queste sono le sue parole. "è un momento unico per la carriera di un ...Ciro Immobile sarà presente in panchina contro la Roma: il capitano ha ottenuto un permesso speciale da parte di Sarri Ciro Immobile sarà presente in panchina nel derby! L’attaccante non è inserito de ...L'ex tecnico giallorosso parla del derby della Capitale ed esprime il suo parere sul confronto tra Mourinho e Sarri. A ...