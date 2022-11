Pattinaggio a rotelle velocità su strada | World Skate Games Buenos Aires 2022 | non ci sono medaglie per l’Italia nelle prove sui 42 km

OA Sport

... congratulazioni al team dei 'Pattinatori estensi' che hanno conquistato, in Argentina, la medaglia d'argento mondiale nelartistico a. Complimenti speciali a Beatrice Azzari, ...Spaziando tra campionesse delsu pattini afino a muscolose bodybuilder, Costantino Della Gherardesca avrà davanti a sé quattro spose che non si accontenteranno di partecipare. Pattinaggio artistico a rotelle: I Deja Vu conquistano l'argento nei Piccoli Gruppi ai World Skate Games 2022 Quinta puntata stagionale per il programma con Costantino Della Gherardesca: protagoniste della serata sono le spose “agguerrite”.Costantino Della Gherardesca mette alla prova la determinazione delle spose nel nuovo episodio. Domenica 6 novembre alle 21:15. Su Sky e in streaming su NOW Le principesse in difficoltà e il principe ...