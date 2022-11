MotoGP su TV8 | GP Valencia 2022 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Motomondialegiunge al proprio epilogo. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio di quest’oggi, domenica 6 novembre, si concluderà dopo otto mesi esatti il lungo percorso cominciato lo scorso 6 marzo in Qatar. Il ventesimo e ultimo atto della stagione andrà in scena, come d’abitudine, in Spagna. Il palcoscenico sarà l’autodromo Ricardo Tormo, dove si disputerà il Gran Premio della Comunitàna. L’aritmetica tiene aperta la contesa iridata in due classi su tre. L’Italia guarda con enorme interesse alla, dove Francesco Bagnaia e la Ducati sono prossimi alla conquista del titolo. Il venticinquenne piemontese è forte di 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, detentore ancora per poche ore del titolo. Il francese, per confermarsi Campione, ha bisogno di un autentico miracolo. Deve obbligatoriamente vincere la ...