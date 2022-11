Moto2 | GP Valencia 2022 | Ai Ogura cade | Augusto Fernandez campione del mondo

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Si è risolto a 18 tornate dal termine del GP della Comunitàna, ultimo atto stagionale della, il duello per il titolo mondialedella classe intermedia: il nipponico Aiè caduto e così lo spagnoloè diventatodel. IL RACCONTO SU TWITTER @Ai79 CRASHES OUT! It's OVER! #GP pic.twitter.com/f0UTDFTTMJ — MotoGP (@MotoGP) November 6,@A37 is currently third and is on his way towards becoming #World Champion #GP pic.twitter.com/D8kwS6PmGQ — MotoGP (@MotoGP) November 6,@Ai79 #GP ...