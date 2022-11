Monza-Verona 2-0 | il tabellino

In campo Sampdoria - Fiorentina 0 - 2 DIRETTA e2 - 0 DIRETTA I GOL Al 90' raddoppia ilcon Colpani1 - 0 al 68'! Rete di Carlos Augusto! Si sblocca la gara dell'U - Power Stadium! Ciurria crossa basso dalla ...2 - 0 MOVIOLA 1 - Calcio d'inizio per il. ...Infortunio per Sensi, costretto a uscire in barella e in lacrime nel secondo tempo. Carlos Augusto e Armando Izzo esultano per il gol in Monza-Hellas Verona - Serie A 2022/2023 ...Prosegue il buon momento della viola di Italiano, che vince 2-0 a Marassi. Palladino ritrova i tre punti dopo tre sconfitte di fila: battuto il Verona. Ansia per le condizioni di Sensi ...