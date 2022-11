Monza | Carlos Augusto | «Vincere così ci aiuta mentalmente»

... mette al centro diversi cross e uno è quello buono per il gol diAugusto. Rovella 6,5: dopo un primo tempo in sordina prende in mano ilnella ripresa e allora Bocchetti gli mette in ...I lombardi salgono a 13 punti, veneti ultimi a quota 5 Ilbatte il Verona per 2 - 0 nel match valido per la 13esima giornata della Serie A. I lombardi sbloccano il risultato conAugusto al 68': destro secco dal limite dell'area su assist di ...Verona rimasto in dieci nel primo tempo per l'espulsione di Magnani, il Monza va a segno con Carlos Augusto e Colpani ...L’esterno brasiliano ha parlato dopo la vittoria dei suoi contro il Verona firmata proprio da un suo gol Carlos Augusto ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Monza contro il Verona: “Abbiamo meritato ...