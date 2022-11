Milan | la Primavera finalmente ha un futuro E senza Giroud | Lazetic è una carta per Pioli

80' Esce Filippo Scotti per far spazio a Omoregbe. 78' GOL DEL MILAN! TRIPLETTA DI LAZETIC! Gran gol del centravanti serbo che difende palla col fisico in area, la sposta col mancino ...63' Grande azione personale di Lazetic che salta due uomini e serve Scotti sulla destra, il quale la mette in mezzo di prima intenzione per Alesi sul secondo palo: il tap-in del 7, ...