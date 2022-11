Migranti | Soumahoro | Meloni e' responsabile di ogni vita sospesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Catania, 6 nov. (AdnKronos)- - "In questo istante sulla nave un naufrago si e'sentito male e non c'e'neanche un'ambulanza sulposto. La presidente Giorgiaha la responsabilita' diattualmentesu questa nave Sos-Humanity nel porto di Catania. Non potete piegare ladi esseri umani alle vostre convenienze di Palazzo". Lo afferma dal porto di Catania Aboubakar, deputato della Camera di Verdi e Sinistra italiana.