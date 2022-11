L'X Factor dei migranti. Meloni si inventa il talent dei disgraziati

(Di domenica 6 novembre 2022) Il governo decide chi è meritevole di sbarcare e chi no. Una classifica di vulnerabilità che non ha rapporti con le leggi internazionali né con la logica. Intanto invoca più Europa mentre vuole meno Europa

