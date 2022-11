Kiev | 1 100 strutture mediche bombardate dai russi da febbraio

(Di domenica 6 novembre 2022) Dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina, le truppe russe hanno bombardato 1.100ucraine e ora sono necessari più di 38 miliardi in Grivnia ucraina (Uah) per la loro ricostruzione. ...

Il ministero ha poi precisato che gli invasori russi durante gli otto mesi di guerra hanno danneggiato 1.strutture mediche, di cui 144 completamente distrutte. "Novantanove strutture mediche sono ...New York Times: 'prepara l'evacuazione in caso di blackout totale'. Mosca accusa: razzo ... 1.droni Phoenix Ghost e 40 barche blindate e 250 veicoli blindati di sicurezza M1117. I carri armati ...Dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina, le truppe russe hanno bombardato 1.100 strutture mediche ucraine e ora sono necessari più di 38 miliardi in Grivnia ucraina (Uah) per la loro ricostruzione.Ulteriori sostegni da parte degli Stati Uniti a Kiev. La portavoce della Casa Bianca, Sabrina Singh, ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da 400 milioni di dollari, aggiungendo che gli ...