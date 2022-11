Corriere dello Sport

A Domenica In di Mara Venier Paolo Bonolis ha ricevuto un videoda parte di Simone Inzaghi . Com'è noto il conduttore Mediaset è un tifoso sfegatato dell '. "Ciao Paolo, innanzitutto volevo farti i complimenti perché ho saputo del tuo secondo ...'Dobbiamo fare tesoro deldi modernità che suor Maria Carola ci lascia' osserva padre Carmine Arice, superiore generale del Cottolengo: 'il dialogo interculturale, interreligioso e- ... Inter, il messaggio di Inzaghi a Domenica In. Bonolis: "Sono felice che la Juve..." Il conduttore Mediaset è stato ospite dell'amica e collega Mara Venier e ha avuto modo di parlare anche di calcio ...L’argentino pronto per tornare a disposizione: Allegri riflette se lanciarlo dall’inizio con l’Inter TORINO - Una settimana e tre partite. È questo che rimane ad Angel Di Maria per lanciare quei messa ...