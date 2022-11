Il richiamo della foresta | Esprimi un desiderio o Le Iene? La tv del 6 novembre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 6 novembre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “With a little help…” e “Andare a vedere”. Nel primo, l’aver contattato la madre biologica di Viola contro la sua volontà costa caro a Mina, che v –sospesa dalla professione di assistente sociale. Disperata, si trova costretta a lasciare il consultorio con la morte nel cuore. Questo momento di grande commozione spinge Domenico a prendere la situazione in mano, provando lui a convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia ai danni di Mina… Nel secondo, il giorno del matrimonio di Titti si avvicina e le amiche non potrebbero essere più emozionate di così. Eppure qualcosa sembra turbare quel momento così perfetto, intanto Olga è tornata a casa ma la storia che racconta non regge… Su ...