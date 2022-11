Gli attivisti per il clima bloccano gli aerei sulla pista di decollo

(Di domenica 6 novembre 2022) Centinaia diper ilhanno occupato ieri sera unadell'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam per cercare di impedire ildi jet privati, in una delle ultime azioni volte ad attirare l'attenzionecrisitica...

... mentre sul molo una trentina dichiedevano lo sbarco di tutti i naufraghi. Secondo la ... La Ue deve battere un colpo, superandoegoismi". Consigli24 I migliori consigli su prodotti di ...Borghi è stanco degliIl ministro della Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, dopo il ... dovrebbero muoversi unite, ed in fretta, dando vita ad una campagna di ferma condanna contro...Almeno cinque persone sono state uccise, tra cui due bambini, e altre 75 sono rimaste ferite in una serie di bombardamenti delle forze governative siriane su cinque campi per sfollati nella parte occi ...Oltre cinquento attivisti climatici hanno bloccato la partenza di jet privati dall'aeroporto di Amsterdam, chiedendo la diminuzione del traffico aereo.