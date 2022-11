Ballando con le stelle 2022 | Selvaggia Lucarelli smaschera Cassini | “Mi ha telefonato per condizionarmi”

Leggi su tpi

(Di domenica 6 novembre 2022) Tutt’altro che sereno il clima acon ledurante la puntata di ieri, 5 novembre. Ad accendere la miccia è stata, che ha raccontato in diretta di aver ricevuto una telefonata prima della puntata da parte di Dario. Scoppia il caso. Il concorrente, dal canto suo, afferma nella clip della settimana che la giurata gli dia sempre voti bassi per favorire il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. “Io non credo di essere antipatico a, credo che accanirsi su di me le consenta di gestire meglio un conflitto di interessi. Se mio figlio partecipa a un torneo di calcio io non faccio l’arbitro”, ha chiosato l’attore. “Tu pensi davvero che io ti giudichi in maniera severa per camuffare il mio conflitto di ...