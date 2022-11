Atalanta-Napoli 1-2 | pagelle Spalletti è un guastafeste Ma no | ha ragione su Kvaratskhelia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022) Ledi1-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Nella giungla orobica il giovane Meret sfoggia talento e classe e fa due paratoni sui due danesini nerazzurri: non è una novità per noi che il dibattito sugli angoli di Liverpool l’abbiamo lasciato volentieri al bar sport dei social. E si merita tutto l’ausilio e la protezione di Santa Traversa quando l’Uomo che Guarda tira dopo la respinta su Maehle – 7 Si leva i sassolini dalle scarpe con grande classe e serenità e per poco non riesce anche ad intervenire sul rigore, dopo averne individuato il lato giusto (peccato!). La parata su Maehle è stata spettacolare, diciamolo – 7 DI LORENZO. L’scassa parecchio nella sua zona, coi citati Lookman e Maehle, e il Capitano è pugnace protagonista di una partita sporca assai ma di ...